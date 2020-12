Vidarsson vart Islands landslagssjef – vil ha med Lagerbäck i teamet

sport

Lagerbäck hadde eventyrleg suksess som Islands landslagssjef i åra 2012 til 2016 og førte landet til deira første sluttspel. Det enda med EM-kvartfinale. Etter at svensken i haust fekk sparken som Noregs landslagssjef, har det vore snakk om at han kunne vere aktuell for eit comeback på sagaøya.

Per Joar Hansen, som var Lagerbäcks assistent i det norske landslaget, sa nyleg til Dagbladet at duoen har takka nei til eit jobbtilbod fordi det var «for nært i tid».

Islands fotballforbund har vore ute etter ein ny landslagssjef etter Erik Hamrén, og 42-årige Vidarsson fekk jobben. Han rykker opp frå jobben som U21-landslagstrenar. Til nettstaden fotbolti.net seier han at han har snakka med Lagerbäck.

– Vi har veldig lyst til å ha han med oss i VM-kvalifiseringa. Han har utruleg erfaring og store kvalitetar som trenar. Om Lars er klar til å komme og hjelpe oss, vil det styrkje heile miljøet rundt landslaget, seier Vidarsson til nettstaden.

Han seier at han er innstilt på å gi 72-åringen tid.

(©NPK)