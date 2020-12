Bayern gir opp å forlengje med United-aktuell stjernespelar

sport

Mellom anna Daily Mail og Manchester Evening News har nyleg omtalt at Ole Gunnar Solskjærs lag skal vere den siste i rekkja av storklubber som er ute etter å signere den anvendelege forsvarsspelaren.

Real Madrid, Barcelona, PSG, Chelsea og Manchester City skal vere blant klubbane som er interesserte i å sikre seg spelaren med over 400 kampar for Bayern.

No tyder alt på at Alaba er ferdig i den tyske fotballgiganten etter nye utsegner frå den tidlegare stormålvakta og kommande Bayern-direktøren Oliver Kahn.

– Vi har rulla ut den raude løparen til David Alaba, men David og agenten hans Pini Zahavi har ikkje entra han. Så no har vi rulla løparen saman igjen, seier Kahn til Sport Bild, ifølgje nyheitsbyrået DPA.

Alaba har vore ei viktig brikke i Bayern i nærare eit tiår og har vunne fleire titlar med klubben. Heile ni ligatitlar, seks cuppokalar og to meisterligatriumfar har Alaba vore med på i Bayern. No ser det ut til at partane skilst.

