Durant, som vann to NBA-titlar med Warriors som den mest verdifulle spelaren i NBA-finalen i 2017 og 2018, måtte stå over heile førre sesong med skade etter å ha signert for Brooklyn Nets.

I første kamp med det nye laget sitt, då NBA sesongopna natt til onsdag norsk tid, stod Durant for 22 poeng på berre 25 minutt på banen då Nets gjorde som dei ville og vann sikkert over Stephen Curry og Golden State Warriors.

Curry og Durant sørgde for nærast NBA-hegemoni då dei spelte saman i Warriors, og omfamna kvarandre på banen før kampen, etter at begge hadde måtta tole lang tid på sidelinja.

For Durant hadde det vore 561 lange dagar sidan sist han spelte ein offisiell NBA-kamp, medan Curry hadde venta 424 dagar på NBA-returen etter at han skadde seg tidleg førre sesong.

Den andre kampen på opningsdagen spelte LeBron James og regjerande meister Los Angeles Lakers mot byrivalen Clippers. Kawhi Leonard og Clippers opna kampen klart best og vann til slutt 116–109.

