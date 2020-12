Engelsk landslagsspelar stengd ute i ti veker for brot på bettingreglar

sport

Trippier må sone straffa sjølv om høgrebacken til dagleg spelar for spanske Atlético Madrid i La Liga. Englands fotballforbund (FA) opplyser at utestenginga er verdsomspennande.

Regelbrota som Trippier er suspenderte for, skjedde i juli i fjor. Det var elles same månad han forlét Tottenham til fordel for Atlético.

Forsvarsspelaren var til avhøyr hos ei uavhengig høyringsgruppe nedsett av FA. Der nekta han for dei sju regelbrota han var skulda for. Etterpå vart han frikjend for tre av punkta.

Utestenginga til Trippier gjeld i ti veker frå 23. desember.

30-åringen har spelt 25 kampar for England. Hans eine landslagsskåring kom i semifinaletapet for Kroatia i 2018-VM.

