Hedenstad ferdig i Rosenborg

sport

Det stadfestar Rosenborg på eigen nettstad dagen etter laget sikra europacupspel med 0–0 mot Sandefjord i siste serierunde. Det heldt til å bli nummer fire i Eliteserien.

– Det er litt spesielt at det er over. Det har vore fire fine år, sjølv om det resultatmessig ikkje har vore heilt topp dei to siste sesongane, seier Hedenstad.

På spørsmål om kvar han skal spele neste år, seier Hedenstad at han «har noko i kikkerten».

Sjølv om Rosenborg vel å skilje lag med høgrebacken, er sportsleg leiar Mikael Dorsin full av lovord om Hedenstad.

– Eg vil takke Vegar for strålande bidrag både som spelar på banen, men òg som eit veldig godt førebilete utanom banen. I si tid i klubben har han bidrege til to seriegull, eitt cupgull og tre gruppespel i Europa League. Vi i Rosenborg set stor pris på tida hans i klubben og ønskjer han lukke til vidare i karrieren, seier Dorsin.

(©NPK)