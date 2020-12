Klæbo dryger med VM-avgjerda

sport

Smitterisikoen gjorde at han droppa verdscuprenna i Davos og Dresden og at dei planlagde verdscuprenna på Lillehammer vart erstatta med noregscuprenn.

Tour de Ski går òg utan Klæbo og resten av nordmennene.

Han vil heller ikkje seie at han er 100 prosent sikker på at han stiller for Noreg under ski-VM i månadsskiftet februar/mars 2021.

– Det vil eg ikkje seie at eg er. Eg har sagt frå dette starta i mars at eg tek dette på alvor, og eg har verkeleg tenkt å gjere ting riktig. Dersom eg skal vere så uheldig å få dette viruset vil eg sitje der og seie at eg har gjort alt eg kan for ikkje å få det, seier Klæbo til NTB.

Strengt

24-åringen har køyrt eit svært strengt regime for å unngå smitten sidan det kom på dagsordenen sist vinter, og han vil halde fram med å prioritere knallhardt.

– Eg skal sjølvsagt ta ei vurdering på kva som skal skje i VM, om smittesituasjonen og om det vil vere trygt å reise. Det største målet mitt for sesongen var å halde meg frisk, deretter kom VM og på 3.-plass kom Tour de Ski og verdscupen. Nummer tre har roke, og då er det VM neste. Eg gjer ikkje noko dersom risikoen er for høg, men eg håpar og trur at eg skal gå VM og at vi skal finne ei løysing på reise og opphald som gjer at ein får stilt på start.

Langt bak

– Du kan vel ikkje rekne med at du har fått nokon vaksine innan den tida?

– Nei, på ingen måte. Vi står nok ganske langt bak i den køen. Det er mange som treng den vaksinen før oss, utan at eg skal uttale meg noko meir om akkurat det. Eg skal vere nøye heile vegen og ikkje ta nokon unødvendige sjansar. Eg har eit meir langsiktig perspektiv på ting enn akkurat dei helgane som kjem éin etter éin i fortsetjinga.

Johannes Høsflot har trena på Skeikampen i heile desember, men julaftan skal haldast i Trondheim. Forhåpentleg saman med familien om smittesituasjonen i byen tillèt det.

