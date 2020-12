Molde fekk 50.000 kroner i koronabot

sport

Det var etter MFKs serieavslutning laurdag at regelbrota fann stad. 14 personar utanfor kohorten til laget var innom eit internt arrangement. Molde-laget var då framleis i karantene etter heimkomsten frå ein europaligakamp i Austerrike 10. desember.

I ei pressemelding peikar politiet på at markeringa på Moldes stadion vart halden med 35 personar til stades, men covid-19-forskrifta set ei grense på 20 personar for slike private samankomstar.

– Ved fastsetjinga av storleiken på førelegget er det lagt vekt på at Molde Fotballklubb har kontakta helsestyresmakter og politi etter arrangementet for å førebyggje skadeverknader av lovbrotet, seier politiadvokat Anders Skorpen-Trøen i Møre og Romsdal politidistrikt.

Måndag beklaga Molde hendinga i helga på det sterkaste.

– Spelarane fekk mat, og dessverre vart det òg servert alkohol. Utpå kvelden kom det folk inn som ikkje tilhøyrde denne kohorten, og det er her vi må leggje oss heilt flate og beklage. Dette skal ikkje skje, sa Molde-direktør Ole Erik Stavrum til Romsdals Budstikke og understreka at dette skjedde etter at han sjølv hadde forlate samankomsten.

