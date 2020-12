Schlierenzauer vraka frå opningsrenna i hoppveka

sport

Namnet til 30-åringen var ikkje å finne då Austerrikes skiforbund onsdag tok ut laget på sju hopparar til opningsrennet i Oberstdorf 29. desember og nyttårsrennet i Garmisch-Partenkirchen 1. januar.

Schlierenzauer har flest verdscupsigrar (53) i hopp, men han har dei siste åra slite sportsleg. For nokre år sidan øydela han det same kneet to gonger.

Tidlegare i sesongen var Schlierenzauer blant hopparane i det austerrikske laget som fekk påvist koronasmitte. Alle har sidan vorte friskmelde.

Hoppvekevinnaren frå 2012 og 2013 kan bli ein del av Austerrikes nasjonale kvote i den andre halvdelen til turneringa i Innsbruck 6. januar og Bischofshofen tre dagar seinare.

(©NPK)