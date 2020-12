Solskjær rosar kritiserte Pogba: – Han har veldige gode haldningar

sport

– Paul har vore her ei stund, og sjølvsagt vil han vinne fleire trofé. Han har veldige gode haldningar til å trene og spele fotball, seier Solskjær i eit intervju gitt eksklusivt til ESPN.

Fråsegna vekkjer oppsikt i England. Pogba har over tid fått mykje kjeft i engelske medium og vorte skulda for å ha det stikk motsette av det Solskjær seier.

Over fire år er gått sidan Pogba gjorde comeback i Manchester United. Det har ikkje gått heilt slik verken han sjølv eller klubben håpa på. Framleis blir det stilt spørsmål ved korleis midtbanespelaren skal brukast best mogleg.

Ein stor frustrasjon blant fansen har vore Pogbas ujamne prestasjonar. Det har heller ikkje hjelpt at 27-åringen stadig blir kopla vekk frå Old Trafford.

Seinast for eit par veker sidan gjekk den kontroversielle agenten hans, Mino Raiola, ut og sa at Pogba er ulukkeleg i United. Han meinte det var best om han blir seld i januar.

Denne sesongen har Pogba spelt 16 kampar og gjort to mål for laget til Solskjær.

