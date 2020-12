Start rykka ned etter kriseomgang: – Heilt horribelt

sport

Dermed må Kristiansand-laget for 11 gong forlate øvste nivå i norsk fotball. Start hadde allereie rekorden for talet på nedrykk, og to dagar før julaftan vart rekkja utvida.

Heile sju av nedrykka til sørlendingane har komme dei siste 20 åra.

– Dette er utruleg tungt, og det er vanskeleg å finne ord. Det er ikkje her det (nedrykket) skjer, men tidlegare i sesongen då vi rota bort altfor mange moglegheiter. Det kan vi angre på no, sa Start-trenar Joey Hardarson til Eurosport.

– Eg følte vi hadde ein fin inngang til kampen, men det var ikkje godt nok då vi kom hit. Det er heilt forferdeleg, og dette må eg omarbeide, la islendingen til.

Skaka

Før kampen på tysdag i Oslo låg Start på kvalifiseringsplassen med tre poeng ned til Mjøndalen under nedrykksstreken. Dei gulkledde hadde òg tre færre minusmål, men den fordelane forsvann på under 20 minutt.

Start låg under 0–2 etter eit snautt kvarter, og like etter leidde Mjøndalen med same tal heime mot nedrykksklare Aalesund. Med det var rollene på tabellen snudd, og det vart endå meir håplaust for Start då Vålerenga-talentet Omar Sahraoui curla inn 3–0 etter ein halvtime.

Ein skaka Hardarson sa dette i pauseintervjuet:

– Det er heilt horribelt. Det er passivt, avventande og alt anna enn der vi skal vere.

Vart lurt

Det må seiast at Start møtte eit lag proppa av energi. Vertane ville med siger vere sikra seriebronsen og den første medaljen sin sidan 2010. Den sjansen lét ikkje Vålerenga gå frå seg.

Etter berre fem minutt ordna Vidar Örn Kjartansson 1–0. I forkant vart Eirik Wichne lurt av pasningsleggjar Sahraouis raske steg på kanten. Det var Kjartanssons niande mål på 14 seriekampar etter VIF-comebacket til islendingen.

Wichne var òg uheldig på 0–2. Skotet frå Sahraoui gjekk via høgrebacken til Start og til sjølvmål. Gjestene fekk svi for svakt klareringsspel eit par sekund i førevegen.

Trong nytt mirakel

Då også den tredje ballen låg i nettet, var Start avhengige av eit mirakel på linje med det laget opplevde i fjor. Då rykte sørlandsklubben opp etter tre Martin Ramsland-skåringar på seks minutt mot slutten av ein avgjerande kvalifiseringskamp mot Lillestrøm.

Men tysdag kveld var det for mykje å håpe på. Ramsland kom til ein enorm sjanse tidleg i 2. omgang, men avslutninga gjekk i ansiktet til VIF-målvakt Kristoffer Klaesson.

I sluttminutta la innbytar Odin Thiago Holm (17) på til 4–0. Tenåringen skåra på ein målvaktretur.

Fagermo-suksess

Med endå ein siger gjekk Vålerenga heile sesongen utan heimetap. Fasiten vart grunnsolide 10-5-0 (siger-uavgjort-tap). Det blir ikkje feil å seie at Dag-Eilev Fagermo har vore ein trenarsuksess i den første sesongen sin på Valle.

– Dette er herleg. Vi leverte festfotball i 1. omgang. Den andre er litt meir rotete, men det gjer ikkje så mykje når vi leverer ein så god første halvdel. I dag var det klasseforskjell, sa Fagermo til Eurosport.

PS! Mjøndalen spelar kvalifiseringsfinale mot Sogndal på heimebana til Vålerenga 28. desember.

(©NPK)