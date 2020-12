Granerud fnyser av tysk press før hoppveka: – Får satse på at Eisenbichler ikkje blir galen

sport

Granerud er venta å utrette store prestasjonar når årets hopphøgdepunkt går av stabelen. 24-åringen står med fem strake verdscupsigrar før det brakar laus i tyske Oberstdorf.

– Eg er fullt klar over at eg er storfavoritt. Eg er ikkje god nok til å lyge til å overtyde meg sjølv om at eg ikkje er storfavoritt, så då plagar det meg ikkje at andre heller seier det, sa Granerud på pressekonferansen på måndag.

Granerud frontar den norske troppen som elles består av Daniel-André Tande, Johann Forfang, Robert Johansen, Marius Lindvik og Sander Vossan Eriksen.

Frustrerer tyskarane

Søndag starta heimehåpet Markus Eisenbichler det psykologiske spelet ved å leggje press på verdscupleiar Granerud.

– Eg må tenkje på kva eg sjølv føler og ikkje la meg sjølv bli galen fordi han har vunne fem på rad. Til slutt må tankane byrje å surre hos han òg, sa Eisenbichler.

Asker-hopparen lèt seg likevel ikkje vippe av pinnen av tyskaren som har vunne dei to andre verdscuprenna i denne sesongen.

– Eg smilte litt då eg såg utsegna hans. Viss han føler at han må jobbe for å ikkje bli galen av meg, så må det vere eit godt teikn, seier 24-åringen til NTB.

Ville gjort det same

Granerud legg likevel ikkje skjul på at han ville gjort akkurat det same viss han stod I Eisenbichlers sko.

– Eg skjønnar at dei prøver seg, og eg ville gjort akkurat det same viss eg hadde komme inn som nummer to, seier han og held fram:

– Dei får halde på, så får vi satse på at Eisenbichler ikkje blir galen.

Den tysk-austerrikske hoppveka startar i Oberstdorf tysdag. Deretter er det nyttårsrenn i Garmisch-Partenkirchen 1. januar før det er duka for renn i Innsbruck 3. januar og Bischofshofen tre dagar seinare.

(©NPK)