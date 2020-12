Ny City-stjerne koronasmitta – kampen på måndag utsett

sport

Det stadfestar Manchester City i ei pressemelding.

Oppgjeret skulle vore spelt på Goodison Park måndag med kampstart klokka 21. Rundt fire timar før avspark kom beskjeden om at kampen likevel ikkje kan spelast.

Fredag vart det kjent at Kyle Walker og Gabriel Jesus på Manchester City hadde testa positivt for koronaviruset. Også to personar i støtteapparatet vart stadfesta smitta.

No opplyser City at ytterlegare nokre personar har testa positivt på viruset. Klubben skriv vidare i ei fråsegn at dei fryktar at ytterlegare spelarar, personar i støtteapparatet eller andre kan bli smitta.

Storklubben stengjer no òg treningsanlegget sitt for ein periode, inntil nye testar er gjennomførte av alle i klubben. Det er ikkje kjent når treningsaktiviteten vil bli teken opp att.

Dei aktuelle spelarane som er smitta vil no gå i isolasjon, som varer i minst ti dagar. Dermed vil dei aktuelle spelarane vere uaktuelle for dei kommande kampane klubben skal spele.

(©NPK)