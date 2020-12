Polen fekk startnekt i hoppveka etter koronasmitte: – Eit tap for heile hoppfamilien

sport

Det opplyser arrangøren i Oberstdorf i ei pressemelding.

Søndag kveld skreiv fleire polske medium at Muranka hadde avlagt ein «svakt positiv test». Dagen etter bestemde tyske helsestyresmakter at det polske laget ikkje kan delta i Oberstdorf.

– Vi synest det er beklageleg, men vernet av utøvarane kjem føre alt, seier Florian Stern, som er generalsekretær for Oberstdorf-rennet.

Murankas lagkameratar testa negativt, men er rutinemessig sett i karantene som nærkontaktar. Det er ikkje klart kva som blir Polens vidare lagnad i hoppveka.

– Vi ventar på fleire prøvesvar. Så lenge dei er negative, er det ein sjanse for at Polen kan komme tilbake i turneringa igjen, seier Stern.

Synest synd på Polen

Noregs landslagstrenar Alexander Stöckl meiner Polens startnekt er «eit tap for heile hoppfamilien».

– Eg synest veldig synd på det polske laget. Vi veit kor mykje jobb som blir lagt ned i forkant av verdscupsesongen og spesielt før hoppveka for å kjempe om sigeren, sa Stöckl i eit digitalt pressetreff.

– Polen har vore veldig sterke dei siste åra og vunne fleire gonger, så dei har ein veldig god utgangssituasjon, og så får dei ikkje lov til å delta på grunn av helsegrunnar. Det er kjipt. Men sånn er det. Med tanke på heilskapen og heile hoppfamilien er det nok ei riktig avgjerd. Styresmaktene har sikkert brukt mykje tid, sa austerrikaren vidare.

Fekk wow-følelse

Halvor Egner Granerud synest òg det er trist at Polen har hamna i koronatrøbbel.

– Det er ei såpass stor nyheit at du får ein wow-følelse. Det er synd at det blir sånn, men eg reknar med at det er det riktige å gjere viss det er det styresmaktene har bestemt, og då støttar eg det.

Han kjem til hoppveka som kanskje den største favoritten til å vinne samanlagt. Nordmannen har vunne fem verdscuprenn på rad.

Alle dei norske utøvarane har testa negativt på koronaviruset føre premiererennet på tysdag. Det er kvalifisering måndag ettermiddag.

Hoppveka består av fire renn og blir avslutta i austerrikske Bischofshofen 6. januar.

