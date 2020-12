Bolaños ferdig i Start

sport

Det stadfestar Start på nettsidene sine tysdag.

Bolaños signerte for Start i september og gjorde dermed comeback i Kristiansand-klubben etter ti år med fråvær. No er det klart at tida til midtbaneeleganten på ny er over i klubben.

– Det har vore ein fornøyelse å ha Christian i klubben desse månadene. Vi henta han fordi vi trudde han kunne gi oss eit løft, både med kvalitetane sine og på grunn av påverknaden hans på dei andre rundt seg. Den effekten hadde han absolutt, seier Starts sportslege leiar Atle Roar Håland.

– Vi er veldig takksame for at han valde å komme tilbake til Kristiansand med familien, og vi er sikre på at mange av dei unge spelarane våre lærte mykje av han berre på desse månadene, legg til Håland.

Avgjerda rundt framtida til Bolaños vart teken i romjula.

