Dragsneis klar for Lillestrøm

sport

Dragsneis, som gjorde ein god figur for Mjøndalen denne sesongen og spelte alle minutt, har skrive under på ein treårskontrakt.

– Det vart ei heilt vill avslutning på kampen mot Sogndal. Fantastisk at vi klarte å snu det i sluttminutta, og eg føler at det var den beste måten eg kunne avslutte karrieren i Mjøndalen på. No er eg veldig glad for at eg har vorte samd med Lillestrøm. Det har alltid vore klubben min, seier 26-åringen til LSKs nettsider.

Dragsneis bur i Lillestrøm og har ei mengd juniorkampar for klubben, men ingen på seniornivå. No er han tilbake der det heile starta.

– Eg vart klar over interessa frå Lillestrøm i juli. Vi har hatt jamleg dialog og nokre møte. Eg har jo vore på Åråsen sidan eg var liten gut, og har alltid hatt ein draum om å spele for Lillestrøm. Veldig morosamt at eg skal få til det no, seier Dragsnes.

LSK rykte nyleg opp til Eliteserien etter eitt år i førstedivisjon.

(©NPK)