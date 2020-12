Klæbo trenar meir enn nokon gong: – To økter kvar dag

sport

– Det er vel éin dag i desember eg ikkje har hatt to økter. Stort sett har eg trena to økter kvar dag, seier Klæbo til NTB.

24-åringen gjekk inn til siger i Rindalsrennet måndag, den første konkurransen hans på 23 dagar.

Trønderen slo Andreas Fjorden Ree med 59 sekund. Inntil måndag hadde ikkje Klæbo gått eit konkurranserenn sidan han vart nummer to på 15-kilometeren i noregscupen på Sjusjøen 5. desember.

I form

– Korleis ligg du an med tanke på eit eventuelt VM?

– Det blir spennande å sjå. Eg håpar og trur at eg har fått gjort det eg skal, og kroppen kjennest jo grei ut, seier Klæbo og legg til:

– Eg har trena mykje meir i desember enn eg har gjort nokon gong tidlegare, og det trur eg kan vere bra. Vi ser jo at (Dario) Cologna har fått førebudd seg godt til meisterskap på den måten, så det er ikkje sikkert det er noko negativt.

Skistjerna er ikkje bekymra for å ha trena for mykje.

– Eg hadde ikkje trena så mykje viss eg ikkje trudde det skulle gi meg form på eit vis. Så eg håpar jo og trur det på ein måte skal bli betre.

Uviss rundt VM

Klæbo har enno ikkje teke ei avgjerd på om han skal delta i ski-VM i Oberstdorf på nyåret. 24-åringen tek smittesituasjonen svært alvorleg og vil ikkje delta i VM om ikkje forholda tillèt det.

– Eg har sagt det frå starten i mars at eg tek dette på alvor, og eg har verkeleg tenkt å gjere ting riktig. Viss eg skal vere så uheldig å få dette viruset, vil eg sitje der å seie at eg har gjort alt eg kan for ikkje å få det, sa Klæbo til NTB førre veke.

Smitterisikoen gjorde at han droppa verdscuprenna i Davos og Dresden og at dei planlagde verdscuprenna på Lillehammer vart erstatta med noregscuprenn.

Tour de Ski går òg utan Klæbo og resten av nordmennene.

– Eg gjer ikkje noko viss risikoen er for høg, men eg håpar og trur at eg skal gå VM, og at vi skal finne ei løysing på reise og opphald som gjer at ein får stilt til start, sa Klæbo.

