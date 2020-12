Sejersted kapra ny pallplass i super-G

sport

Sejersted imponerte og sneik seg opp på ein pallplass etter kvass køyring i den italienske bakken. Han var i mål 94 hundredels sekund bak Cochran-Siegle.

Pallplassen er Stabæk-køyrarens andre for sesongen. Tidlegare i månaden enda Sejersted på verdscuppallen for første gong i karrieren. Den gongen vart han nummer to i super-G i Val-d'Isère.

Aleksander Aamodt Kilde klarte ikkje å følgje opp super G-sigeren frå Val Gardena. Lommedalen-alpinisten starta som nummer ni og tikka inn 1,18 sekund bak vinnartida. Det gav ein fjerdeplass, medan Kjetil Jansrud vart nummer seks.

Cochran-Siegle gjekk knallhardt ut og tok tidleg ei suveren leiing føre austerrikaren Vincent Kriechmayr. Sigersmarginen var på 79/100 sekund.

Store snømengder gjorde at rennet, som etter planen skulle vore køyrt måndag, vart utsett til tysdag. Det gjorde at utforrennet i Bormio vart forskove til onsdag.

(©NPK)