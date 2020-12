Sejersted med ny pallplass: – Godt å få tilbake sjølvtilliten

sport

Sejersted imponerte og sneik seg opp på ein pallplass etter køyringa i den italienske bakken. Han var i mål 94 hundredels sekund bak Cochran-Siegle.

Pallplassen er den andre for sesongen for Stabæk-køyraren. Tidlegare i månaden enda Sejersted på verdscuppallen for første gong i karrieren. Den gong vart han nummer to i super-G i Val-d'Isère. Det skjedde i dei første renna han gjorde etter eit langt skadeavbrekk.

Tenkt mykje

Men ei snau veke seinare kom nedturen brått. Då vart Sejersted berre nummer 39.

– Eg har tenkt mykje etter Val Gardena. Eg var ganske fornøgd etter runden og syntest det var rart at det gjekk såpass mykje tid. Du kan ikkje grave deg for mykje ned. Det var godt å få tilbake sjølvtilliten igjen, sa han til Aftenposten etter pallplassen på tysdag.

Aleksander Aamodt Kilde klarte ikkje å følgje opp super G-sigeren frå Val Gardena. Lommedalen-alpinisten starta som nummer ni og tikka inn 1,18 sekund bak vinnartida. Det gav ein fjerdeplass, medan Kjetil Jansrud vart nummer seks.

Etterlengta

Cochran-Siegle gjekk knallhardt ut og tok tidleg ei suveren leiing føre austerrikaren Vincent Kriechmayr. Sigersmarginen var på 79/100 sekund.

Det var den første verdscupsigeren i super-G for USA sidan Bode Miller vann i austerrikske Hinterstoder i 2006.

– Det kom som eit sjokk for meg. Eg hadde ingen forventningar til meg sjølv i dette rennet, sa Cochran-Siegle etterpå.

Store snømengder gjorde at rennet, som etter planen skulle vore køyrt måndag, vart utsett til tysdag. Det gjorde at utforrennet i Bormio vart forskove til onsdag.

