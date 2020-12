Skadesmell for Tottenham – Bale ute i fleire veker

sport

Premier League-profilen pådrog seg skaden i ligacupkvartfinalen mot Stoke førre veke.

Tysdag stadfesta manager José Mourinho at han må klare seg utan Bale i tida som kjem. Heller ikkje brasilianarane Carlos Vinícius og Lucas Moura er aktuelle for ligamøtet på onsdag med Fulham.

– Eg forventar ikkje at Bale skal bli klar, og eg tviler òg på at Lucas og Vinicius blir klar til Fulham. For Bale vil eg ikkje seie at det er alvorleg, men eg vil seie at det tek nokre få veker, sa portugisaren.

Mangelen på offensive alternativ vil auke pressa på kaptein Harry Kane i det tette kampprogrammet som klubben no står midt oppe i.

Tottenham ligg på sjuandeplass i Premier League.

