Hoppstjernas elleville julemånad prega av fødsel, korona og VM-tittel

sport

Tysdag viste Geiger polakken Kamil Stock og Marius Lindvik til plass to og tre på sigerspallen i hoppvekeopninga i Schattenbergbakken i Oberstdorf. Den prestisjefylte sigeren i heimbyen har Geiger hungra etter heile karrieren.

Bakteppet for den etterlengta triumfen, som opnar for at Geiger kan bli den første tyske hoppvekevinnaren på 19 år, er samtidig spesielt. På berre nokre veker har han vorte både pappa og verdsmeister i skiflyging, og dessutan testa positivt på koronaviruset.

– Det han har gjort denne sesongen er nær den mest imponerande prestasjonen som er gjord nokon gong. Eg aner ikkje korleis han gjer det. Men det er fantastisk, seier lagkamerat Severin Freund.

Pappa

12. desember vart Geiger verdsmeister i skiflyging i Planica. To dagar seinare opplyste han i sosiale medium at dottera Louisa var fødd, og tre dagar etter det kom meldinga frå Det tyske skiforbundet om at Geiger hadde testa positivt på koronaviruset.

Det førte til at hoppstjerna gjekk glipp av hoppveke-generalprøva i sveitsiske Engelberg. Med var han heller ikkje i verdscuprenna i russiske Nizjnij Tagil i byrjinga av desember. Då var den kommande familieauken årsaka.

Den positive virustesten skapte uvisse rundt Geigers deltaking i årets tysk-austerrikske hoppveka, men ein negativ test gav det nødvendige klarsignalet.

Garmisch neste

No kan 27-åringen altså bli den første tyske vinnaren sidan legendariske Sven Hannawalds velmaktsdagar.

– Då eg var liten gut, var eg i denne bakken og beundra hopparane i denne turneringa. Under VM i 1985 var eg blant flaggberarane, sa Geiger etter sigeren i Oberstdorf.

Nyttårsaftan held hoppveka fram med kvalifisering til det andre rennet i Garmisch-Partenkirchen.

(©NPK)