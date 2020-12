Hoppveke-håpet Lindvik har store tannsmerter – slit med å ete

sport

Tysdag vart Lindvik nummer tre i opningsrennet i Oberstdorf. Etter rennet i Schattenbergbakken vart det kjent at ein betennelse i munnen har skapt problem for Rælingen-guten den siste tida.

Onsdag var det ingen teikn til betring.

– Det er litt av ei utfordring for han. Han åt lunsj no og prøvde å tyggje litt meir, men det gjorde tydelegvis litt meir vondt, så han har litt trøbbel akkurat no, men det går over, sa landslagssjef Alexander Stöckl då han møtte NTB og andre medium til digitalt pressetreff onsdag ettermiddag.

Lindvik skulle etter planen ha delteke på pressemøtet, men fekk fri for å spare seg for å snakke. Landslagssjefen avviste samtidig at smertene kan skape trøbbel for den vidare hoppveke-deltakinga.

– Nei, det er ikkje så ille. Men det er viktig at han får kvilt munnen sin og ikkje bruker han til å prate, sa han.

Kan ikkje fjernast enno

Lindviks tannproblem skal ha dukka opp allereie før jul, og vesle julaftan oppsøkte han ifølgje Stöckl den faste tannlegen sin heime i Noreg. Dermed vart det gjort grep for å lette på trykket betennelsen har skapt.

I etterkant har likevel ikkje situasjonen betra seg slik ein håpa.

Ifølgje landslagssjefen trykkjer betennelsen på kjeven, noko som gjer det utfordrande å opne munnen. Dermed må Lindvik i hovudsak ha i seg flytande føde.

Søndag kveld var han hos tannlege i Oberstdorf, og der vart det på ny freista å opne opp rundt betennelsen. Å fjerne den aktuelle visdomstanna er likevel ikkje aktuelt før etter at hoppveka er unnagjord.

– Det blir vanskeleg, for det er ein litt meir krevjande operasjon. Det må gjerast etterpå, stadfesta Stöckl onsdag.

Føler med Lindvik

Lindvik er no sett på ein ny type antibiotika som forhåpentleg skal bidra til at betennelsen roar seg. Til NTBs hoppveke-fotograf gav Lindvik onsdag uttrykk for at han i det minste hadde sove godt etter Oberstdorf-rennet.

I forkant av rennet skal tannproblema ha påverka nattesøvnen.

Lagkameratane føler med Rælingen-guten.

– Eg synest synd på han. Eg har hatt mine problem med tannverk, og det er utruleg mykje nervar som sit i det området, sa Daniel-André Tande på pressetreffet på onsdag.

For eitt år sidan var Lindvik det store norske namnet i hoppveka. Då vann han to renn og kjempa om samanlagtsigeren. I vinter har han ikkje klart å følgje opp, men tysdag fekk 22-åringen til to særs gode hopp i Schattenbergbakken.

No er tannproblema den største utfordringa for hopp-profilen inn mot rennet i Garmisch-Partenkirchen 1. nyttårsdag. Allereie torsdag er det kvalifisering.

