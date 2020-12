Magnus Carlsen vart knust av Daniil Dubov i kvartfinalen av Champions Chess Tour

sport

– Han gjer hakkemat av mannen vår, sa NRK-ekspert Torstein Bae etter at Carlsens sjokktap var eit faktum.

Då Carlsen så at han hadde tapt og roke ut, small han ned PC-skjermen og var tydeleg forbanna på hotellrommet på Seychellane.

– Desse partia betyr meir for meg enn å vinne heile turneringa. Det hadde vore fint å vinne heile turneringa, men vi må jo drikke på nyttårsaftan òg, sa Dubov til NRK etter triumfen med eit solid glis rundt munnen.

Tapte første

For etter at det enda 2–2 etter dei fire første kvartfinalepartia på tysdag, skulle alt blir avgjort onsdag.

Carlsen kom skeivt ut og tapte det første partiet etter to svake trekk tidleg i partiet. Etter at begge hamna i tidstrøbbel ofra Dubov dronninga, og like etter måtte Carlsen gi opp.

På monitorane såg Carlsen ut til å ha gode sjansar til å slå tilbake umiddelbart og utlikne til 1-1, men Dubov avslutta sterkt og klarte så vidt å sikre remis.

Utnytta tabbe

Det gjorde ikkje Dubov i det tredje partiet. Han utnytta ein stor tabbe frå Carlsen og vann både partiet og kvartfinalen.

– Det var veldig spesielt å vinne. Det er spesielt å vinne mot Magnus. Eg føler på litt skam for at eg er så kjensleladd no. Eg må beklage, men eg er veldig glad no, sa Dubov til NRK etter sigeren.

(©NPK)