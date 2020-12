Ny tung smell for Barcelona – Coutinho må kneopererast

sport

Det stadfestar Barcelona på nettsidene sine onsdag.

Det var i oppgjeret på tysdag mot Eibar at skaden kom. Brasilianaren vart bytt inn etter 66 minutt, og vart skadd på overtid. No er det klart at skaden på menisken må opererast.

Det spanske storlaget har hatt ein særs tøff sesongstart. Etter 15 kampar ligg Messi og co. på sjetteplass, sju poeng bak ligaleiar Atlético Madrid. Barcelona har i tillegg to kampar fleire spelte.

I perioden som kjem må klubben prøve å klatre på tabellen utan milliardmannen Coutinho, som kom frå Liverpool i 2018. Han står førebels med 63 kampar og 15 mål for klubben.

