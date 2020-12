Vålerenga sikra seg endå ein Avaldsnes-spelar

sport

– Eg er stolt over å kunne bli ein del av Vålerenga og veldig glad for å kunne få denne moglegheita, seier Tennebø til nettstaden til klubben.

Midtbanespelaren, som fyller 21 i januar, fekk 33 kampar for Avaldsnes. Ho har tidlegare spelt for Tornado Måløy og Kaupanger.

– Vi er glade for å få Tennebø inn i troppen. Ho er ein midtbanespelar med dei eigenskapane vi verdset høgast, nemleg å arbeide hardt, men samtidig òg ville utvikle seg og tore å mislykkast for å bli betre, seier trenar Jack Majgaard Jensen.

For to veker sidan signerte Elise Thorsnes for blåtrøyene. Også ho melde overgang frå Avaldsnes.

