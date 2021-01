200 dagar til Tokyo-OL: Stor uvisse og krav om unntakstilstand

sport

Japans statsminister Yoshihide Suga lova igjen at OL skal arrangerast, og han sa at leikane blir eit bevis på at ein har overvunne koronaviruset. Men det ser ikkje veldig lyst ut for arrangørlandet akkurat no.

Nyttårsaftan var det rekordmange nye smittetilfelle i hovudstaden Tokyo, og guvernørar både i hovudstaden og i Saitama, Chiba og Kangawa har bede regjeringa om å erklære unntakstilstand.

Det vurderer òg statsministeren. Han uttalte måndag at koronasituasjonen framleis er svært alvorleg. Grensekontrollen i landet blir stramma ytterlegare inn, og det kan bli unntakstilstand i Tokyo og omland.

Samtidig fortalde Suga at arbeidet med å godkjenne vaksinar er påskunda med ein månad slik at vaksinasjonen kan starte i februar.

Ventar på snarleg avklaring

For OL-arrangørane, Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) og dei ramma japanske departementa nærmar det seg ein tidsfrist med omsyn til sommarleikane.

Offentlege tenestemenn har varsla at konkrete planar for gjennomføringa av OL skal kunngjerast tidleg på nyåret. Det dreier seg mellom anna om korleis ein skal få 15.000 utøvarar inn til Japan, om tryggleiken i OL-landsbyane og for hundretusenvis av tilskodarar, mediefolk, dommarar, høgtståande personar og andre som etter planen skal vere til stades.

Det nye året er her, men enno kan det sjå ut som det er fleire spørsmål enn svar rundt sommarleikane som blir venta å starte 23. juli.

Mot folkets vilje

I den japanske befolkninga blir stemninga rundt OL stadig meir pessimistisk. Landet har opplevd ei bratt stigning i talet på nye koronatilfelle, og ei meiningsmåling utført for den nasjonale kringkastaren NHK førre månad, viste at 63 prosent ønskjer at OL skal avlysast eller utsetjast på nytt.

Yoshiro Mori, president i OLs organisasjonskomité, uttalte seg nyleg til avisa Nikkan Sports om planlegginga av leikane. Han såg heilt bort frå at OL kan bli avlyst og sa at dei framleis har tid på seg for å avgjere om dei vil sleppe inn publikum, både lokale fans og frå utlandet.

– Ein gong mellom mars og mai. Den siste fristen for ei avgjerd vil vere i mai, men ho kan komme før, sa Mori.

Pengesmell

OL-arrangørane har budsjettert med 6,8 milliardar kroner i billettinntekter. Alle reduksjonar i talet på tilskodarar må blir dekte inn økonomisk av den japanske regjeringa, skriv nyheitsbyrået AP.

Det offisielle budsjettet for OL i Tokyo har stige til 131 milliardar kroner som følgje av utsetjinga, men offentlege revisjonar antydar at det reelle talet er rundt 215 milliardar. Alt utanom 57 milliardar kjem frå det offentlege.

Mori antyda i Nikkan Sports-intervjuet at opningsseremonien 23. juli blir ei vrien nøtt med tusenvis av utøvarar og tenestemenn som skal samlast på OL-stadion. Men det er ikkje mykje å gjere med seremonien sidan TV-selskapa har betalt gode pengar for sendetida.

Nettopp kringkastarane bestemmer mykje i OL-planlegginga fordi dei bidreg med 73 prosent av inntektene til IOC.

(©NPK)