Jensen signerte ny VIF-kontrakt

Kontrakten varer ut 2022-sesongen, opplyser VIF i ei pressemelding.

– Eg er glad for å ha signert ein ny kontrakt med Vålerenga. Det er ei spelargruppe med mange gode og hardtarbeidande spelarar. Året 2020 med «The Double» var ein stor prestasjon og også noko å byggje vidare på. Eg er klar for å bli endå betre i Vålerenga-drakta, og at vi saman blir eit endå sterkare lag neste sesong, seier angrepsspelaren.

Jensen stod for sju mål og fem målgivande pasningar på 24 kampar i fjorårssesongen som enda med serie- og cupgull.

Den hurtige angriparen står med 24 landskampar og fire mål for Noreg. Den første kom mot New Zealand i 2014, medan den siste var mot same lag i mars i fjor.

Jensen kom til Vålerenga før 2020-sesongen og har tidlegare vore i klubbane Gjelleråsen, LSK Kvinner, Grei, Kolbotn, Stabæk, Røa og tyske Wolfsburg.

