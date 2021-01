Karlsson bekymra etter koronasmitte i Tour de Ski – saknar norske rivalar

sport

Det var det franske mediet Nordic Magazine som først rapporterte om smittetilfellet i den franske leiren.

Alle utøvarar, trenarar og pressefolk vart søndag testa sidan heile Tour de Ski-følgjet skal flytte seg frå Val Müstair i Sveits til Toblach i Italia.

Då testa Rousselet positivt.

– Eg sit i karantene på hotellet i Sveits saman med romkameraten min Cyril Burdet. Eg håpar at dette ikkje påverkar utøvarane. Vi visste at dette kunne skje, og no må vi berre handtere situasjonen, seier Rousselet, som er trenar for Frankrikes distanselag.

Den svenske langrennsyndlingen Frida Karlsson innrømmer at ho ikkje liker situasjonen.

– Vi tok ein test i går. Ein er litt bekymra. Det kjennest som om nokon i Sverige kanskje vil oppleve det same på eit tidspunkt, og då er det uvisst kva som skjer med resten av laget, seier ho til nyheitsbyrået TT.

– Og om ein får det, kva skjer då? Det er klart at det finst ei viss uro, men samtidig har vi klart oss til så lenge. Det kjennest som om vi er nøye med det vi gjer og korleis vi handterer denne situasjonen, så eg føler meg likevel trygg, seier ho.

Det norske laget har valt å avstå frå deltaking i Touren som følgje av frykt for virussmitte. Karlsson innrømmer at ho helst skulle hatt Therese Johaug og resten på plass.

– Ein vil jo måle krefter med dei beste, så det er klart eg saknar dei litt. Men no er det dei som er her vi konkurrerer mot og som vi skal prøve å slå, seier ho.

Touren held fram tysdag med distanserenn i fri teknikk i Toblach.

