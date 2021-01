Koronasmitte i Tour de Ski

sport

Det skriv Expressen, som siterer det franske mediet Nordic Magazine.

Alle utøvarar, trenarar og pressefolk vart søndag testa sidan heile Tour de Ski-følgjet skal flytte seg frå Val Müstair i Sveits til Toblach i Italia. Då testa Rousselet positivt.

– Eg sit i karantene på hotellet i Sveits saman med romkameraten min Cyril Burdet. Eg håpar at dette ikkje påverkar utøvarane. Vi visste at dette kunne skje, og no må vi berre handtere situasjonen, seier Rousselet, som er trenar for distanselaget til Frankrike.

