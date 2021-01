Seks klare for Zagreb-slalåmen

sport

Det opplyser Skiforbundet i ei pressemelding. Kristoffersen vann det førre slalåmrennet i italienske Madonna like før jul. Onsdag er han ute etter å revansjere 19.-plassen han fekk i Zagreb førre sesong.

I same renn 22. desember vart Sebastian Foss Solevåg nummer to og noterte seg for sin første pallplass i verdscupen.

Kristoffersen leier slalåmcupen føre austerrikske Manuel Feller og Ramon Zenhäusern frå Sveits.

Desse stiller for Noreg:

Henrik Kristoffersen, Rælingen

Timon Haugan, Oppdal

Lucas Braathen, Bærum

Atle Lie McGrath, Bærum

Sebastian Johann Foss Solevåg, Spjelkavik

Jonathan Nordbotten, Ingierkollen/Rustad.

