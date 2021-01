Zuccarello trena på is – uvisst rundt ligastarten

sport

Måndag gjennomførte Wild-laget si første treningsøkt på is føre 2021-sesongen. Zuccarello deltok ikkje saman med lagkameratane, men trena mellom øktene deira saman med skøytetrenar Andy Ness, opplyser Wild på nettstaden sin.

NHL-stjerna Zuccarello opererte høgrearmen etter førre sesong, og det er ikkje sett nokon dato for når han er tilbake i spel. Men trenar Dean Evason er entusiastisk.

– Det er spennande, for no spelar han med pucken. Og han går på skøyter. Men vi tek det dag for dag, seier han til lokalavisa Star Tribune.

Wild opnar sesongen med to bortekampar mot Los Angeles Kings 14. og 16. januar. Som følgje av koronaviruset er den kommande grunnserien i NHL korta ned til 56 kampar for kvart lag.

Zuccarello hadde ikkje ein veldig god debutsesong for Wild, og han vil vere ivrig etter å vise seg fram når han kjem i gang igjen.

