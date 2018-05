Medium: Kim Jong-un kan ha besøkt Kina

utenriks

Det var eit svært strengt sikkerheitsoppbod då det nordkoreanske flyet landa, ifølgje nyheitsbyrået Yonhap. Fleire medium skriv at Kim sjølv, eller ein annan høgtståande representant for Nord-Korea, kan ha vore om bord.

Den japanske kringkastaren NHK la ut eit bilde av eit fly frå Nord-Koreas statlege flyselskap Air Koryo, og opplyser at dette er tatt tysdag ettermiddag på flyplassen i Dalian.

Ifølgje den japanske kanalen Kyodo skal flyet no ha forlate byen.

Det er ingen regelmessige flyavgangar mellom Nord-Korea og Dalian, men nordkoreanarar er ofte på besøk i hamnebyen, som er viktig for handelen mellom dei to landa.

Talsperson for det kinesiske utanriksdepartementet, Geng Shuang, sa tysdag at han «ikkje har informasjon å dele på dette tidspunktet».

– Kina og Nord-Korea er nære naboar og beheld normal kommunikasjon og utvekslingar med kvarandre, sa han.

Kim besøkte Kina i mars for første gong sidan han tok over makta for seks år sidan. Denne turen vart ikkje bekrefta frå verken Kina eller Nord-Korea før Kim var tilbake i heimlandet.

