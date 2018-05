utenriks

59 representantar stemte for Pasjinian, mens 42 stemte mot.

Titusenvis av demonstrantar har den siste veka lamma Armenias hovudstad Jerevan, og onsdag toppa det heile seg med ein generalstreik.

Bakgrunnen var at eit fleirtal i nasjonalforsamlinga hindra at Nikol Pasjinian vart utnemnt til statsminister 1. mai, trass i at han var einaste kandidat.

(©NPK)