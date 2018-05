Google droppar all reklame knytt til abortavstemminga i Irland

utenriks

Internettgiganten opplyste onsdag at det frå og med torsdag ikkje kjem til å bli publisert reklame knytt til folkeavstemminga verken på Google eller YouTube, som selskapet også eig. Avgjerda vert grunngjeven med at selskapet ønskjer å verne om integriteten til folkeavstemminga.

Google vil ikkje seie kor mykje reklameinntekter som går tapt som følgje av avgjerda.

Tysdag offentleggjorde Facebook at det sosiale mediet forbyr all utanlandsk reklame knytt til folkeavstemminga, som vert halden 25. mai.

Frykta er at grupperingar vil prøve å påverke valutfallet ved hjelp av målretta nettreklame. Blant anna har det vore bekymring for at grupper i Nord-Amerika vil prøve å påverke avstemminga.

Skepsisen til politisk, nettbasert reklame har auka kraftig etter at det vart kjent at konsulentselskapet Cambridge Analytica utnytta data frå millionar av Facebook-brukarar for å kunne rette politisk marknadsføring mot spesielt utvalde grupper i forkant av presidentvalet i USA.

Irland, der katolisismen står sterkt, har no den strengaste abortlovgivinga i Europa. Abort er berre lov når livet til kvinna er i fare. Tusenvis av irske kvinner reiser kvart år til Storbritannia for å utført abort der.

