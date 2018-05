utenriks

Utsegna frå Merkel kjem dagen etter at USAs president Donald Trump kunngjorde at landet trekkjer seg frå atomavtalen med Iran.

– Vi vil framleis forplikte oss til avtalen og gjere alt vi kan for å sørgje for at Iran framleis held den, seier Merkel, som legg til at Tyskland har tatt avgjerda i fellesskap med Frankrike og Storbritannia.

