Oljeprisen stig etter Trumps skroting av Iran-avtalen

Eit fat nordsjøolje steig onsdag på det asiatiske marknaden med over 2 prosent til 76,75 dollar. Det er den høgste prisen sidan november 2014, ifølgje Reuters.

– At president Trump trekte USA frå avtalen som vart inngått med Iran i 2015, har auka risikoen for konflikt i Midtausten og skapt uvisse rundt globale oljeforsyningar, seier investeringsanalytikar William O'Loughlin i det australske finanshuset Rivkin Securities.

Spår vidare stigning

President Donald Trumps sikkerheitsrådgjevar John Bolton har sagt at USAs avgjerd om å gjeninnføre sanksjonar overfor Iran vil gjelde nye kontraktar med umiddelbar verknad. Det vil i så fall påverke Irans oljeeksport, påpeikar O'Loughlin.

Tomomichi Akuta, økonom hos Mitsubishi UFJ Research i Tokyo, meiner auken i oljeprisen vil fortsette i tida framover.

– Ein er bekymra for at Irans oljeeksport kan falle med omkring ein million oljefat frå nivået i dag, seier Akuta til Reuters.

I april i år eksporterte Iran 2,6 millionar fat olje om dagen.

Europa skuffa

Trumps avgjerd har ført til stor misnøye i fleire europeiske land. I ei felles fråsegn skriv tyske, franske og britiske styresmakter at dei «beklagar» Trumps avgjerd.

Også Noregs utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) brukar det diplomatiske uttrykket «beklagar» i sin reaksjon på Trumps avgjerd.

Det russiske utanriksdepartementet skriv i ei fråsegn at dei er «djupt skuffa» over at Trump «einsidig nektar å følgje forpliktingane som står nedfelt i den felles handlingsplanen».

FNs generalsekretær António Guterres seier han er djupt bekymra for konsekvensane av Trumps val, mens tidlegare president Barack Obama, som ikkje har for vane å kritisere sin forgjengar offentleg, meiner avgjerda er eit alvorleg feilgrep fatta på feil grunnlag.

Vil finne løysing

Irans president Hassan Rouhani varslar at landet ikkje trekkjer seg frå avtalen, men ønskjer nye forhandlingar med partane. Han gir uttrykk for at han trur avtalen kan overleve, sjølv utan USA.

Ei slik løysing er ønskeleg også for NATO-sjef Jens Stoltenberg, som ber alle partar i avtalen om «å jobbe for ei omfattande politisk løysing som bevegar Iran lenger i retning av ikkje å utvikle atomvåpen».

Frankrikes president Emmanuel Macron forsikrar at tilhengarane av avtalen vil arbeide saman for ein «ny og breiare» Iran-avtale.

