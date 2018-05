Brasiliansk politi drap 5.000 menneske i fjor

utenriks

Samtidig fall talet på drepne politibetjentar med 15 prosent til 385, ifølgje rapporten som er utarbeidd i eit samarbeid mellom universitetet i São Paulo, Brasils forum for offentleg sikkerheit og nyheitsmediet G1.

I eit forsøk på å få bukt med valds- og narkotikakriminalitet, og med godkjenning frå nasjonalforsamlinga, overtok den brasilianske hæren i februar ansvaret for sikkerheita i delstaten Rio de Janeiro. Der blei det i fjor registrert 40 drap per 100.000 innbyggjarar.

Politiet i Brasil har internasjonalt blitt kritisert for å vere valdelege og for å ha ein altfor låg terskel for å fyre av skot.

