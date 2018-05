Eurovision seier opp avtale med kinesisk TV etter MGP-sensur

utenriks

Det kunngjer European Broadcasting Union (EBU) som arrangerer Melodi Grand Prix. Utmeldinga kjem etter at Mango TV tysdag sensurerte to framføringar under semifinalen, som kanalen sende forseinka.

– Det er ikkje i tråd med EBUs verdiar om universalitet og inkludering eller den stolte tradisjonen vår for å feire mangfald gjennom musikken, skriv EBU i ei pressemelding.

– Det er med beklaging vi derfor avsluttar partnarskapet vårt med tv-stasjonen, opplyser EBU.

Mango TV sensurerte framføringane til den kraftig tatoverte albanske artisten Eugent Bushpepa og den irske artisten Ryan O'Shaughnessy. Sistnemnde framførte låten "Together" om eit mislykka kjærleiksforhold. På scena under framføringa hans vart kjærleikshistoria utspelt av to mannlege dansarar. Mango TV sensurerte bort regnbogeflagga frå framsyninga.

Der LGBT-symbol og regnbogeflagg har vore ein kjent syn i Melodi Grand Prix, er LGBT-kultur framleis tabu i kinesisk underhaldningsindustri.

