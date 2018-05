utenriks

Det er Stoltenbergs andre besøk hos president Trump. Det første besøket gjekk av stabelen 12. mai i fjor. Dei to møttest dessutan under Natos toppmøte i Brussel seinare same månad.

Neste Nato-toppmøte er i Brussel i juli, og besøket i Washington er ein del av førebuingane til dette.