Nytt klimamøte planlagt i september

utenriks

Forhandlarar frå heile verda har dei siste to vekene vore samla i Bonn i Tyskland. Men arbeidet gjekk treigt, og framgangen stod ikkje i stil med forventningane.

– Vi kom ikkje eingong i nærleiken, sa EUs sjefforhandlar Elina Bardram då samtalene vart avslutta torsdag.

Meininga var at samtalene i Bonn skulle leggje grunnlaget for årets store klimamøte i Polen i desember. Her skal den såkalla regelboka for Parisavtalen vedtakast.

Klimaavtalen som vart forhandla fram i Paris i 2015, fastset ei rekke målsetjingar for kampen mot global oppvarming. Men han gir ikkje konkrete svar på korleis alle måla skal nåast. Regelboka vil tydeleggjere kva landa i verda har å ta omsyn til når avtalen skal gjennomførast.

Forhandlingane om regelboka har vekt til live gamle motsetningar mellom rike, vestlege land og raskt veksande utviklingsland. Utviklingslanda vert skulda for å prøve å lure seg unna strengare reglar for måling av kor store klimautslepp dei faktisk har.

Samtidig vert dei rike landa mistenkte for å lure seg unna tidlegare løfter om finansiering av klimatiltak i fattige land.

For at forhandlarane skal rekke å komme i mål med regelboka i Polen, er det no planlagt eit ekstra forhandlingsmøte i Thailands hovudstad Bangkok. Det vil gå av stabelen frå 3. til 8. september.

