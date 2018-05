Erdogan: USA har mist rolla si som Midtausten-meklar

utenriks

– Med det siste steget sitt har USA valt å vera del av problemet og ikkje løysinga. Landet har mist meklarrolla si i fredsprosessen i Midtausten, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i ein tale i tankesmia Chatham House i London måndag ettermiddag.

Erdogan kalla avgjerda om å flytta USAs ambassade frå Tel Aviv til Jerusalem «svært, svært uheldig». Presidenten åtvara om at flyttinga kan bidra til «å auka spenninga og fyra opp under ein endå større brann mellom partane».

Erdogan oppmoda verdssamfunnet til «rask handling for å få slutt på den aukande aggresjonen til Israel». Ambassadeflyttinga er i strid med internasjonalt lovverk og FN-resolusjonar, sa presidenten.

Talen til Erdogan skjedde same dagen som israelske soldatar skaut og drep minst 43 palestinarar og såra om lag 1.700 langs grensa mot Israel. Over 35.000 palestinarar protesterte i grenseområda same dagen som USA opna ambassaden i Jerusalem.

Både Israel og palestinarane gjer krav på Jerusalem som hovudstaden sin.

– Etableringa av ein uavhengig palestinsk stat med Jerusalem som hovudstad er den einaste måten ein kan skapa varig fred og stabilitet på, sa Erdogan.

