Lavrov ber Europa om felles kamp for atomavtalen

Utspelet kom under ein pressekonferanse med Irans utanriksminister Mohammad Javad Zarif i Moskva måndag.

I helga var Zarif i Beijing, og frå Moskva reiser han vidare til Brussel. Målet med reisa er å vurdere moglegheita for ei vidareføring av atomavtalen med Kina, Russland, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU etter at USA trekte seg frå avtalen.

– Det viktigaste målet med desse forhandlingane er å få forsikringar om at ein vil forsvare interessene til den iranske nasjonen, sa Zarif på pressekonferansen.

Det er venta at USA igjen vil vedta harde økonomiske sanksjonar mot Iran, noko som indirekte vil kunne ramme utanlandske selskap som har investert i Iran etter at sanksjonane vart oppheva for drygt to år sidan.

Atomavtalen vart inngått sommaren 2015 og inneber omfattande kontroll av og avgrensingar på Irans atomprogram slik at det ikkje skal kunne brukast til å utvikle atomvåpen. Til gjengjeld vart dei økonomiske sanksjonane mot Iran oppheva.

