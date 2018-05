Medium: Italias populistar einige om å danne regjering

utenriks

Ifølgje det italienske nyheitsbyrået AGI hadde Ligaen-leiar Matteo Salvini ein kort telefonsamtale med president Sergio Mattarella seint søndag, der han sa at Ligaen og Femstjernersrørsla (M5S) vil kunngjere at dei måndag er klare til å fortelje om alt, inkludert namnet på statsministeren.

– Historie blir skrive, og sjølvsagt vil det ta tid, sa Luigi Di Maio, leiaren av M5S, etter samtalar med Ligaen søndag kveld.

Seinare bekrefta han at partia har blitt einige om ein statsministerkandidat. Di Maio kunngjorde ingen namn, men sa at det er ein «politikar, ikkje ein teknokrat».

Det har vore spekulasjonar om at verken Di Maio eller Ligaen-leiar Matteo Salvini vil overta statsministerstillinga, men at det heller vil vere ein «nøytral tredjeperson». Det er uklart kven dette vil vere.

Fleirtal

Det har no gått over to månader sidan valet på ny nasjonalforsamling 4. mars, der ingen parti eller fløyer sikra seg parlamentarisk fleirtal.

Ligaen og M5S har til saman nok plassar i nasjonalforsamlinga til å kunne danne ei fleirtalsregjering, men ei regjering med berre dei to partia har tidlegare sett ut til å vere uaktuelt. Ein av grunnane er at Ligaen også ville ha med Sivlio Berlusconis parti Forza Italia, eit parti M5S har avvist å samarbeide med nettopp på grunn av Berlusconi og korrupsjonsdommen mot han.

Etter fleire månader med intense forsøk på å danne ei levedyktig regjering, trua president Sergio Mattarella til slutt med å utnemne ei teknokratregjering førre veke.

Då vart det fart i forhandlingane mellom M5S og Ligaen, og i tillegg hjelpte det mykje at eksstatsminister Berlusconi forsikra at ei regjering med Ligaen og M5S ikkje vil bety slutten på samarbeidet i høgrealliansen.

Kompromissar

Ifølgje fleire italienske medium har Ligaen og M5S vorte einige på fleire område den siste veka.

Partia er visstnok einige om å droppe ein auke i pensjonsalderen, og M5S skal ha gått med på ein del av Ligaens svært strenge innvandringspolitikk.

Salvini og Di Maio skal også ha inngått kompromissar på andre område som har vore sentrale for partia deira i valkampen – Ligaen-ønsket om drastiske skattekutt, og M5S-ønsket om ei universell minstelønn.

I tillegg til politikken må dei to partia også bli einige om partifordelinga i ei eventuell regjering. Salvinis Ligaen fekk 17 prosent av stemmene i valet, mens høgrealliansen med Forza Italia fekk samla sett 37 prosent. Femstjernersrørsla vart det største enkeltpartiet med 33 prosent av stemmene.

(©NPK)