Minst 18 palestinarar skotne og drepne på Israels 70-årsdag

utenriks

Minst 18 palestinarar er drepne og over 500 er såra, ifølgje helsestyresmaktene på Gazastripa.

Palestinarane på Gazastripa har sidan slutten av mars gjennomført demonstrasjonar kvar veke mot israelsk okkupasjon og USAs avgjerd om å flytte sin ambassade frå Tel Aviv til Jerusalem.

Blant offera som vart skotne måndag, få timar før USA opna dørene til sin nye ambassade, var ein 14 år gammal gut.

Minst 72 palestinarar er drepne av israelske soldatar dei siste vekene, 60 av dei etter å ha blitt skotne under demonstrasjonar langs grensa. Blant dei drepne er det fleire barn og to pressefotografar.

Over 2.000 palestinarar er såra av skarpe skot under demonstrasjonane, mange av dei for livet.

Bitterheit

70-årsdagen for opprettinga av Israel er også 70-årsdagen for det palestinarane kallar «nakba» då over 700.000 palestinarar vart drivne på flukt frå heimane sine.

Palestinarar flest ser derfor med stor bitterheit på Israels feiring og USAs ambassadeopning i Jerusalem, ein by eit samla verdssamfunn, også USA, fleire gonger har slått fast er ulovleg okkupert av Israel.

FN slo i 1947 fast at Jerusalem skulle vere under internasjonal kontroll, men planen vart aldri sett ut i livet. Israel tok kontroll over Vest-Jerusalem under krigen i 1948, og tok den austlege delen av byen frå Jordan under krigen i 1967.

Hjarta av konflikten

Aust-Jerusalem er i dag heim for 320.000 palestinarar og rundt 210.000 israelske busetjarar, og blir rekna som hjarte i konflikten mellom Israel og palestinarane.

Fredsprosessen mellom Israel og palestinarane, som i 1993 resulterte i Oslo-avtalen og gav håp om fredeleg sameksistens, har lege død i fleire år. Palestinarane nektar å forhandle vidare så lenge Israel utvidar dei ulovlege busetjingane i okkuperte område.

President Donald Trumps avgjerd om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovudstad og flytting av ambassade dit, har gjort situasjonen endå meir fastlåst.

