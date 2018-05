Netanyahu: Hamas vil berre øydeleggja Israel

utenriks

– Kvar nasjon har rett til å forsvara landegrensene sine. Terrororganisasjonen Hamas har erklært intensjonen sin om å øydeleggja Israel og senda tusenvis for å øydeleggja grensegjerdet for å oppnå dette. Vi vil halda fram å handla for å forsvara innbyggjarane våre og suvereniteten vår, skriv Netanyahu på Twitter.

Talet på palestinarar som er drepne av israelske soldatar under demonstrasjonane måndag har auka til 52. Åtte var barn under 16 år, ifølgje FN-utsendingen til palestinarane. Over 2.200 er såra.

