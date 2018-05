Over 40 palestinarar drepne av israelske skarpskyttarar

utenriks

Blant dei drepne er ein 14 år gammal gut, opplyser helsestyresmaktene på Gazastripa.

Over 1.700 andre uvæpna demonstrantar er såra, mange av dei etter å ha blitt treft av skarpe skot frå israelske skarpskyttarar på fleire hundre meters hald.

Den palestinske regjeringa skuldar Israel for å gjera ein massakre og ber verdssamfunnet om å få ein slutt på valdsbruken.

Amnesty International kallar bruken til dei israelske soldatane av skarpe skot mot uvæpna demonstrantar for eit klart brot på menneskerettane.

Bryt menneskerettane

– Vi er vitne til eit klart brot på internasjonal lov og menneskerettar. Desse grufulle hendingane må straks ta slutt, tvitrar menneskerettsorganisasjonen.

Palestinarane på Gazastripa har sidan slutten av mars kvar veke gjennomført demonstrasjonar mot israelsk okkupasjon og vedtaket til USA om å flytta ambassaden sin frå Tel Aviv til Jerusalem. Dødstalet måndag er det høgste på éin dag så langt.

Over 80 palestinarar er drepne dei siste vekene, dei aller fleste etter å ha blitt skotne under demonstrasjonar langs grensa. Blant dei drepne er fleire barn og to pressefotografar.

Over 2.000 palestinarar er trefte av skot under demonstrasjonane, og mange av dei er skadde for livet.

Internasjonal kritikk

Rundt 35.000 palestinarar demonstrerer måndag i utkanten av den fleire hundre meter breie tryggingssona israelarane har etablert på palestinsk side av grensa til Gazastripa.

Nokre av demonstrantane tente fyr på bildekk for å røykleggja området, i håp om at det skulle gjera det vanskelegare for dei israelske skarpskyttarane å treffa. Fleire kasta også stein og skaut med sprettert mot den strengt vakta grensa.

Israel har fått sterk internasjonal kritikk og blir skulda for overdriven maktbruk mot demonstrantane.

Både FN, EU og menneskerettsorganisasjonar har kravd uavhengig gransking, noko israelske styresmakter har avvist.

Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman har i staden teke til orde for å gje soldatane medalje, og statsminister Benjamin Netanyahu har også rost dei offentleg.

(©NPK)