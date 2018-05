Nord-Korea vil slutta seg til internasjonalt nedrustingsarbeid

utenriks

– Nord-Korea vil slutta seg til internasjonal innsats og ønskjer for å totalforby kjernefysiske testar, sa Nord-Koreas ambassadør til FN, Han Tae-song, i ein tale til FNs nedrustingskomité i Genève tysdag.

Tidlegare tysdag opplyste nettstaden 38 North, som følgjer situasjonen i Nord-Korea, at arbeidet med å avvikla testanlegget Punggye-ri har begynt. Satellittbilete viser at fleire bygningar er jamna med jorda og at jernbaneskjener har blitt fjerna.

Regimet i Nord-Korea har tidlegare varsla at anlegget for testing av atomvåpen skal øydeleggjast heilt. Dette er ledd i tilnærminga mellom Nord-Korea, Sør-Korea og USA.

(©NPK)