utenriks

Jenta vart eksponert for gassen under dei blodige samanstøytane i området. 58 palestinarar vart drepne og over 2.700 vart skadd.

Det er ikkje klart kvar familien oppheldt seg under demonstrasjonane. Palestinaranes FN-utsending opplyste måndag at åtte av dei 59 drepne var under 16 år.

Måndagen var den blodigaste dagen på Gazastripa sidan 2014-krigen med Israel.

