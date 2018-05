Tvil om palestinsk baby døydde av tåregass

utenriks

Meldinga frå det palestinske helsedepartementet gjekk ut på at jenta vart eksponert for gassen då israelske styrkar gjekk hardhendt til verks mot demonstrantar som nærma seg grensa. 58 palestinarar vart drepne og over 2.700 vart skadde.

Ein lege som ikkje vil stå fram med namn, seier til nyheitsbyrået AP at babyen hadde helseproblem frå før, og seier han ikkje trur tåregass var årsaka til dødsfallet.

Familien til jenta seier tysdag at babyen hamna i området der uroa gjekk føre seg ved eit mistak.

