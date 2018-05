WHO: Kongo får forsøksvaksine mot ebolautbrotet

utenriks

Målet er at helsevesenet kan begynne å bruke vaksinen i slutten av veka, seier WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO-sjefen bekreftar at organisasjonen allereie har fått importløyve. Han seier også at vaksinen er trygg og testa på førehand.

Ebolautbrotet vart registrert den første veka i mai. 13. mai vart det bekrefta at det har vore 39 mistenkte, sannsynlege og bekrefta tilfelle av ebola sidan april, ifølgje WHO. Blant desse har 19 mista livet. Så langt er to tilfelle av ebola bekrefta.

Kongos helsedepartement har bedt om 4.000 dosar av den nye vaksinen.

– Vaksinekampanjen startar neste veke. Alt avheng av logistikken fordi vaksinen må bli oppbevart på minus 60 grader. Vi må forsikre oss om at det held seg så kaldt frå Genève til Bikoro, seier departementstalsperson Jessyca Ilunga.

Ebola er ein livstruande sjukdom som rammar alle organ i kroppen og som blokkerer evna til å stanse blødingar.

Ebolautbrotet i Kongo er det niande i landet sidan 1976. WHO erklærte det siste ebolautbrotet i Kongo for over i juli i fjor.

Guinea, Liberia og Sierra Leone var dei tre landa som var hardast ramma av ebolaepidemien i 2013 og 2014. Då døydde over 11.000 menneske.

