Oskesky og varsel om vulkanutbrot på Hawaii 

Det hawaianske vulkanobservatoriet melder om den store oskeskya og seier at lufta er forureina så langt som 29 kilometer unna vulkanen.

Lokale styresmakter har åtvara folk i området om å halde seg unna og å køyre forsiktig.

Vulkanvarselet er ifølgje det amerikanske jordskjelvsenteret USGS heva til raudt. Det betyr at det er like før eit utbrot, utbrotet har begynt eller at det er venta giftig aktivitet både på bakken og i lufta.

Hawaii er ei vulkansk øygruppe som består av mange eldre vulkanar og tre unge og aktive vulkanar. Desse inkluderer den største vulkanen på jorda, Mauna Loa, og den undersjøiske vulkanen Loihi, i tillegg til Kilauea, som er ein av dei mest aktive vulkanane i verda.

